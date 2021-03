Открытие посольства Франции и встречи Яна Кубиша — что произошло в Ливии 29 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 29 марта 2021 года.

В Триполи неизвестные боевики убили одного из лидеров группировки «Бригада ас-Сомуд», которую возглавляет экстремист Салах Бади. Мухаммада Салима Дамуна застрелили в районе Аль-Каримия, когда он ехал в автомобиле. Его сообщники, которые тоже находились в салоне, получили серьезные ранения.

Погибшего разыскивали на международном уровне. Его обвиняли в грабеже, похищениях и казнях.

МИД Франции объявил об открытии штаб-квартиры посольства в Триполи.

Министр экономики переходного Правительства национального единства Мухаммад Хувейдж обсудил вопросы по улучшению работы частного сектора с послом Германии в Ливии Оливером Овцой.

По мнению дипломата, в ходе переговоров они построили конструктивный диалог и укрепили двусторонние отношения.

Оливер Овца отметил, что центральной темой разговора стало согласование экономической модели Ливии. Выбранная стратегия покажет направление развития североафриканской страны.

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи встретился с руководителем Генерального штаба вооруженных сил Западного региона Мухаммадом Хаддадом.

Политики переговорили в штаб-квартире Верховного главнокомандующего в Триполи, рассмотрев вопросы, затрагивающие управление государством.

Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри обсудил ситуацию в стране с руководителем Миссии ООН по поддержке Ливии Яном Кубишем.

Участниками встречи также стали заместители представителя триполитанского Правительства национального согласия Мухаммад Баки и Сафван Масури. Они разобрали конституционное развитие державы и подчеркнули необходимость прозрачного проведения выборов, назначенных на 24 декабря 2021 года.

Ян Кубиш также встретился с главой Высшей избирательной комиссии Имадом Саихом. Он поприветствовал усилия по достижению единства и суверенитета Ливии.

Европейский политик поддержал проекты североафриканского ведомства. В свою очередь руководитель ВИК представил материально-технические возможности госструктуры для проведения голосования.

Директор Центра разминирования Мохаммед Терджуман подтвердил зачистку ливийских территорий от района Абу Курайн до западной части Сирта.

Нейтрализация мин и боеприпасов также ускорит открытие прибрежной дороги (Тарик ас-Сахили). Об этом сообщил начальник оперативного штаба вооруженных сил (Триполи) по Сирту и Аль-Джуфре Ибрагим Бейт Маль.

Бригадный генерал подчеркнул, что для начала функционирования шоссе необходимо разминировать территории и вывести иностранных наемников из страны.

Международное миграционное агентство ООН заявило о задержании около 1000 нелегалов у берегов Ливии за последние несколько дней.

По данным ведомства, береговая охрана североафриканской страны 27 марта перехватила 310 беженцев, на следующий день — 173 человека, а в ночь с воскресенья на понедельник на сушу доставили еще порядка 500 граждан.

‼️ Nearly 500 more migrants were intercepted last night off #Libya.



Close to 1,000 men, women, and children attempted to flee the country in the past 48 hours and ended up detained in appalling conditions. pic.twitter.com/ztgSjpZPf3