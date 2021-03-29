Открытие посольства Франции и встречи Яна Кубиша — что произошло в Ливии 29 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 29 марта 2021 года.

Убийство лидера группировки

В Триполи неизвестные боевики убили одного из лидеров группировки «Бригада ас-Сомуд», которую возглавляет экстремист Салах Бади. Мухаммада Салима Дамуна застрелили в районе Аль-Каримия, когда он ехал в автомобиле. Его сообщники, которые тоже находились в салоне, получили серьезные ранения.

Погибшего разыскивали на международном уровне. Его обвиняли в грабеже, похищениях и казнях.

مصادر صحفية تكشف عن مقتل أحد قادة مليشيات "الصمود" محمد سالم دامونة بمنطقة الكريمية بالعاصمة الليبية طرابلس#ليبيا #عينك_على_العالمhttps://t.co/V9ocnlZuPc — العين الإخبارية (@alain_4u) March 29, 2021

Политика

МИД Франции объявил об открытии штаб-квартиры посольства в Триполи.

عاجل | السفارة الفرنسية في ليبيا تعلن عودتها للعمل من العاصمة #طرابلس#ليبيا pic.twitter.com/Bs6PlDgW1q — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 29, 2021

Министр экономики переходного Правительства национального единства Мухаммад Хувейдж обсудил вопросы по улучшению работы частного сектора с послом Германии в Ливии Оливером Овцой.

По мнению дипломата, в ходе переговоров они построили конструктивный диалог и укрепили двусторонние отношения.

Оливер Овца отметил, что центральной темой разговора стало согласование экономической модели Ливии. Выбранная стратегия покажет направление развития североафриканской страны.

"لنجعل الاقتصاد جزءًا من الحل!" تبادل بناء للاراء مع الوزير محمد الحويج بشأن النموذج الاقتصادي الذي ستتبعه ليبيا ، وكيفية تحسين المناخ لمبادرة القطاع الخاص وكيف يمكن تعزيز التعاون????????????????. pic.twitter.com/92MiZNjpdh — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) March 29, 2021

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи встретился с руководителем Генерального штаба вооруженных сил Западного региона Мухаммадом Хаддадом.

Политики переговорили в штаб-квартире Верховного главнокомандующего в Триполи, рассмотрев вопросы, затрагивающие управление государством.

المنفي يبحث مع الحداد عددًا من الملفات ذات العلاقة بالتنظيم والإدارة. #ليبيا #المرصد https://t.co/BcAMUsTgjB — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 29, 2021

Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри обсудил ситуацию в стране с руководителем Миссии ООН по поддержке Ливии Яном Кубишем.

Участниками встречи также стали заместители представителя триполитанского Правительства национального согласия Мухаммад Баки и Сафван Масури. Они разобрали конституционное развитие державы и подчеркнули необходимость прозрачного проведения выборов, назначенных на 24 декабря 2021 года.

المشري وكوبيتش يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها https://t.co/Igc7B0dY2J — بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) March 29, 2021

Ян Кубиш также встретился с главой Высшей избирательной комиссии Имадом Саихом. Он поприветствовал усилия по достижению единства и суверенитета Ливии.

Европейский политик поддержал проекты североафриканского ведомства. В свою очередь руководитель ВИК представил материально-технические возможности госструктуры для проведения голосования.

كوبيتش يبحث سبل تقديم الدعم الدولي لمفوضية الانتخابات الليبيةhttps://t.co/GOeIaegeKy pic.twitter.com/hOgCF8VlYC — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) March 29, 2021

Общество

Директор Центра разминирования Мохаммед Терджуман подтвердил зачистку ливийских территорий от района Абу Курайн до западной части Сирта.

«Сорок процентов нашей миссии проходили в опасных зонах. Мы собрали пять тонн взрывчатых приспособлений и уничтожили их в два этапа». — говорится в Facebook-аккаунте операции «Вулкан генва».

Нейтрализация мин и боеприпасов также ускорит открытие прибрежной дороги (Тарик ас-Сахили). Об этом сообщил начальник оперативного штаба вооруженных сил (Триполи) по Сирту и Аль-Джуфре Ибрагим Бейт Маль.

Бригадный генерал подчеркнул, что для начала функционирования шоссе необходимо разминировать территории и вывести иностранных наемников из страны.

بيت المال: نزع الألغام من بوقرين إلى غرب سرت سيساهم في فتح الطريق الساحلي. #الساعة24https://t.co/HOCJDkP4vm — الساعة 24 (@alsaaa24) March 29, 2021

Международное миграционное агентство ООН заявило о задержании около 1000 нелегалов у берегов Ливии за последние несколько дней.

По данным ведомства, береговая охрана североафриканской страны 27 марта перехватила 310 беженцев, на следующий день — 173 человека, а в ночь с воскресенья на понедельник на сушу доставили еще порядка 500 граждан.

‼️ Nearly 500 more migrants were intercepted last night off #Libya.



Close to 1,000 men, women, and children attempted to flee the country in the past 48 hours and ended up detained in appalling conditions. pic.twitter.com/ztgSjpZPf3 — Safa Msehli (@msehlisafa) March 29, 2021

Автомобильная колонна 672-го батальона Ливийской национальной армии патрулирует район нефтяного месторождения «Аль-Филь».