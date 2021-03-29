Светлане Ходченковой грозит операция из-за съемок на МКС

Москва, 29 марта. Звезда комедии «Любовь в большом городе» и сериала «Секта» Светлана Ходченкова может сыграть в первой ленте, снятой на МКС.

Ходченкова является одной из претенденток на главную роль. Но ради этого ей придется лечь на операционный стол. Дело в том, что лучших участниц кастинга проверяют медики Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. Кто-то из претенденток отказался от борьбы за роль, другие отсеялись по состоянию здоровья.

На днях стало известно, что Светлану Ходченкову отправили на операцию на лор-органах. Оказалось, что в космосе могут воспалиться гланды или аденоиды. Хроническим лор-заболеванием также считается гайморит, который обостряется с набором высоты, пишет МК.

Врачи также обращают внимание на состояние зубов будущих космонавтов. На МКС не разрешат лететь астронавтам с кариесом, воспалением десен и другими проблемами полости рта.

Как выяснили СМИ, фаворитками отборами кроме Ходченковой являются Светлана Иванова («Аванпост», «Триггер», «Крепость Бадабер»), Ольга Кузьмина («Бесит», «Сториз», «Гранд»), а также Мария Валешная («На повторе», «Ничья земля», «Мамы чемпионов»).

Ранее сообщалось, что 38-летняя Светлана Ходченкова увлеклась танцами на пилоне. Звезда таким образом готовит свое тело к лету.