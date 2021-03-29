Близняшки украли с банковского счета бабушки и дедушки круглую сумму денег

Эдинбург, 29 марта. Сестры-близнецы украли у своих бабушки и дедушки 8 тыс. фунтов стерлингов. Несмотря на то, что их выпустили под залог, деньги шотландки не вернули и даже не извинились.

Шотландские сестры-близнецы оставили своих бабушку и дедушку без накоплений — молодые преступницы попросту украли у пенсионеров 8 тыс. фунтов стерлингов. Затем 25-летние сестры попали в тюрьму и вышли под залог, однако не извинились и денег не вернули. О грабеже внутри семьи сообщает Mirror.

По информации сотрудников полиции, на скамье подсудимых оказались сестры Клэр и Луиза С. после того, как обокрали собственную семью. Оказалось, что они выполняли поручения родственников при помощи своей банковской карты и сняли со счета бабушки и дедушки 8 тыс. фунтов стерлингов.

Месяц назад девушек избавили от тюремного заключения, но заглаживать вину и исправлять ситуацию они не спешат. Ранее Клэр и Луиза С. признали себя виновными в краже крупной суммы денег со счета родных. Они были осуждены в декабре и получили так называемый ордер, согласно которому правоохранительным органам было известно их местонахождение. При этом девушки избежали тюрьмы и выплаты компенсации.

Их 73- и 75-летние дедушка и бабушка заявили, что они даже не получили ни извинений, ни пенни назад от этой пары. Пенсионеры сказали, что им «стыдно» быть связанными с преступным дуэтом, который они описали как «существ низшей формы».

«Они ведут себя так, как будто они жертвы с самого начала судебного заседания, настаивая на том, что они не сделали ничего плохого», — сказала пожилая чета.

Вместо уголовного наказания близняшки получили трехмесячное ограничение свободы после того, как их адвокаты сказали суду, что они хотят вернуть свои неправедно полученные доходы. Впервые сестры предложили свою помощь в уходе за пожилыми в 2018 году после продажи дома. Девушек иногда просили снять небольшие суммы денег и забрать продукты из магазина. Но однажды родственники узнали, что со счета исчезла огромная часть сбережений, тогда они забили тревогу.