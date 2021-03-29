Осташко: Крым никогда не вернется в состав Украины

Москва, 29 марта. «Депортация» крымчан не состоится никогда, так как Крым уже не вернется в состав Украины, считает ведущий программы «Время покажет» и руководитель PolitRussia Руслан Осташко.

Приехавшие в Крым после 2014 года жители полуострова будут якобы «депортированы» после того, как регион станет украинским, ранее заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. Эта тема была рассмотрена экспертами в эфире передачи «Время покажет» 29 марта.

Все руководящие должности на полуострове в 2014 году якобы принадлежали исключительно украинцам, заявил политолог с Украины Василь Вакаров. Он утверждает, что затем на полуостров приехали россияне и заняли все эти посты. По словам эксперта, в общей сложности в Крым прибыло полмиллиона человек из РФ, которые якобы стали чиновниками разных ступеней.

Осташко в ходе эфира обратился к украинскому политологу, чтобы узнать, было ли это заявление Резникова обращено к живущим ныне на полуострове людям, у которых «есть год», чтобы покинуть Крым. Вакаров ответил, что все так и есть, однако отсчет времени начнется в тот момент, когда Крым войдет в состав Украины.

«То есть никогда», — констатировал Осташко.

Украиной в этой ситуации движут четыре аспекта: злоба, истерика, карикатура и эпатаж, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, это связано с тем, что недовольных руководством страны украинцев пытаются отвлечь подобными темами.

Ранее в студии программы «Время покажет» обсуждались перспективы принятия Киевом английского языка в качестве второго государственного на Украине.