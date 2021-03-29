Советник главы ЛНР предостерег Киев от развязывания масштабной войны в Донбассе

Москва, 29 марта. Киевские власти до сих пор не понимают, что происходит в Донбассе, если пытаются провести маленькую победоносную войну, заявил советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» представитель ЛНР отметил, что «быстрой победы», на которую почему-то рассчитывают украинские политики, не будет.

«В Киеве не думают, что война может прийти в их дом. Они считают, что это какая-то маленькая разборка, которая закончится какой-то маленькой победоносной войной. Но, господа, этого ничего не произойдет», — указал Мирошник.

При этом советник главы ЛНР также предостерег Киев от развязывания полномасштабного вооруженного конфликта в Донбассе, так как в последнее время неоднократно появлялись сообщения о переброске украинской военной техники к линии разграничения.

Ранее Мирошник сообщал, что действия и риторика экс-президента Украины Леонида Кравчука — это шаг к полной абсурдизации процесса по решению вопроса Донбасса и усугублению ситуации в целом.