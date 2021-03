Маневр подлодок ВМФ РФ в Арктике превратился в мем в американских соцсетях

Вашингтон, 29 марта. Военный эксперт из США Х.И. Саттон восхитился маневром российских подводных лодок в Арктике и отметил, что они увели все внимание на себя от инцидента в Суэцком канале.

Контейнеровоз Ever Given, следуя по пути из Китая через Суэцкий канал, непреднамеренно перекрыл движение в фарватере, сев на мель 23 марта. Почти шесть дней эвакуационная техника работала в канале, пытаясь снять его с мели, пока 185 контейнеровозов стояли в неожиданной «пробке». Ситуация породила массу мемов и стала громкой новостью для международных СМИ, однако по словам военного эксперта по подводному флоту Х.И. Саттона, даже этот инцидент сумели затмить российские подводные лодки, цитирует «ПолитРоссия».

Эксперт поделился с подписчиками в сети Twitter собственным мемом о маневрах российских подлодок.

