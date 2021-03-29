Москва, 29 марта. Нападки США и вмешательство во внутренние дела других стран лишают смысла обвинения Вашингтона в адрес России. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Вашингтон обнародовал первые сообщения о якобы вмешательстве РФ во внутренние дела западного государства в разгар президентской кампании 2016 года, когда за пост американского президента боролся Дональд Трамп, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Первой ласточкой нападок стал взлом переписки руководства Демократической партии США. Появившиеся на сайте WikiLeaks материалы сообщали, что в период праймериз Национальный комитет партии поддерживал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, действуя в ущерб Берни Сандерсу. Клинтон же обвинила во всем неких «российских хакеров», указывая на «достоверные сведения» о попытках Кремля изменить ход выборов. Однако WikiLeaks писало, что данные были получены от инсайдеров в Демократической партии.

После избрания Трампа 8 ноября 2016 года началось расследование «российского вмешательства». Но спустя время процесс с треском провалился из-за отсутствия доказательной базы.

При этом попытки Белого дома и спецслужб вмешаться в процессы в России отмечались на президентских выборах в 2018 году, на выборах муниципальных депутатов в 2019 году, а также при голосовании по поправкам в Конституцию РФ. США рассчитывают использовать такую схему еще долгое время, полагает экономист. Однако заявления Вашингтона про выборы и Москву свидетельствуют лишь о проблемах с фантазией, потому российской стороне нужно спокойно реагировать на такие заявления, заключил Дудчак.

Федеральное агентство новостей ранее представило расследование махинаций политических элит США на выборах. В качестве прикрытия для своей деятельности было придумано мифическое «вмешательство России».