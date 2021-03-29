«Юнармия» открыла новый центр в Московской области

В подмосковной Рузе открылся новый центр Всероссийского движения «Юнармия». Он создан на базе городского Дома молодежи. По словам заместителя начальника Главного штаба «Юнармии» Антона Кузнецова, место для Дома «ЮНАРМИИ» выбрали не случайно. Руза — один из самых удаленных от Москвы городов. Задача же Главного штаба движения — обеспечить равные возможности всем юнармейцам.

«Юнармейцев уже 785 тысяч — молодых, активных, талантливых. И каждому нужно место, куда он будет приходить в свободное от учебы время. Ребята вправе сами выбрать себе занятие по душе, будь то спорт, искусство, волонтерство или, к примеру, журналистика. Не менее важно, что мальчишки и девчонки находят здесь новых друзей, общаются, делятся опытом», — отметил Антон Кузнецов.

В открывшемся центре юнармейцы смогут получить знания в области медицины, истории, краеведения. Изучить основы робототехники и получить практические навыки по стрелковому делу. Здесь же планируется создать первый в Подмосковье юнармейский центр волонтерской помощи. Новый дом «Юнармии» призван объединить более трех тысяч подростков из Рузского района, считает начальник регионального штаба Движения Московской области Александр Легков.

«Новый дом «Юнармии» станет площадкой для встреч и общения школьников Рузы и близлежащих городов. Со своими наставниками юные патриоты будут изучать историю и географию России, военное дело и многое другое. Мы уже ведем работу над тем, чтобы открыть такие центры по всему Подмосковью. Дома «Юнармии» должны быть в шаговой доступности для всех юнармейцев области», — утверждает Александр Легков.

Рузских юнармейцев с новым Центром поздравили начальник отделения по военно-патриотической работе военного комиссара Московской области Анжелика Макарова, заместитель председателя Московского областного регионального отделения ветеранов ВС Российской Федерации Олег Широков, а также военный комиссар Рузы и Можайска Руслан Меладзе.

Центр «Юнармии» в Рузе стал уже четверым в Подмосковье и 67 в России.