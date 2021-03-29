Названы места, куда чаще всего россияне опаздывают во время поездок

Москва, 29 марта. Места, в которые россияне чаще всего опаздывают во время поездок, назвали сотрудники аналитического центра сервиса поездок «Туту.ру».

Участниками опроса стали 1170 человек. Результаты их ответов указали, что в 32% случаев путешественники опаздывают на завтрак. В то же время почти каждый четвертый респондент, 23%, не успевает на поезд или самолет. Опоздания также часто случаются к началу онлайн-регистрации на рейсы, в 15% случаев.

Многие туристы, которые предпочитают покупать услуги аниматоров и гидов, тоже опаздывают к назначенному времени. Согласно данным социологического исследования, на анимацию к назначенную времени не приходят 18% человек, еще 9% — на встречу с личным гидом.

Туристам из Российской Федерации разрешили приезжать на Кипр без обязательного карантина. Постановление минздрава страны вступает в силу с 1 апреля этого года. Указом ведомства, РФ теперь входит в число государств откуда могут приезжать отдыхающие.