Вашингтон намерен использовать саммит по климату для «унижения» РФ и Китая

Москва, 29 марта. США пригласили РФ и Китай на саммит по климату, чтобы показать свое превосходство и, возможно, создать «унизительные» для Москвы и Пекина ситуации, считает журналист Ирина Алкснис.

Вашингтон пригласил Москву и Пекин принять участие в виртуальном саммите по вопросам глобального изменения климата в тот момент, когда отношения между странами находятся на низшей точке впервые за много лет. Более того, Америка без стеснения демонстрирует негативное отношение не только к России, но и к КНР.

«Открытое хамство госсекретаря США в адрес Китая на двухсторонней встрече в Анкоридже невозможно расценить иначе, нежели осознанную политику Вашингтона», — отметила журналист.

Не исключено, что Белый дом попытается извлечь максимум выгоды из этого мероприятия. Тем более, дипломатического этикета Соединенные Штаты перестали придерживаться окончательно.

«Онлайн-формат с прямым эфиром тем более предоставит Вашингтону, как организатору, массу возможностей для свинских выходок», — подчеркнула Алкснис.

Но США не учитывают одного факта: Москва и Пекин будут совместно противостоять любым интригам и ловушкам Вашингтона, а такой союз может доставить немало хлопот американцам.

Ранее сообщалось, что США хотят провести 22–23 апреля саммит по борьбе с изменением климата. В нем планируется участие 40 мировых лидеров, передавала НСН.