«Неуместная реклама»: шотландцев призвали подарить секс-игрушки мамам

Эдинбург, 29 марта. Шотландец возмутился рекламой в Сети, которая призывала «угостить» мам секс-игрушками по случаю Дня Матери. Владельцам аккаунта пришлось приносить официальные извинения.

Неприятная история случилась с одной из шотландских фирм, торгующих обувью. Отставной офицер Эндрю У. пролистывал ленту новостей, когда вдруг увидел в посте любимой обувной компании «странную» рекламу. Внизу обычной рекламной фотографии с продукцией красовалась картинка с секс-игрушками, над которой красовалась дерзкая надпись: «Для каждой мамы» («For every kind of Mum»). О многоликих социальных сетях и технических накладках сообщает Daily Record.

«Возможно, некоторых матерей ждет шок в День матери», — гласил один комментарий под постом.

Сперва Эндрю очень развеселило то, что он увидел. По словам шотландца, хотя он нашел рекламную кампанию крайне неуместной, он не мог не посмеяться над колоритным маркетинговым провалом. Обувная компания практически сразу извинилась за любое возможное «оскорбление» и объяснила, что на лицо «техническая ошибка». Как оказалось, два отдельных объявления по какой-то причине объединились в одно, что и произвело такую коллизию.

«Честно говоря, я даже не думал, что сапоги продают что-то подобное. Может быть, им пришлось разветвляться в связи с закрытием»,— недоумевали другие комментаторы.

Полный заголовок объявления гласил: «Ищете идеальный подарок для своей мамы, живущей за много миль отсюда? Для твоей близкой, но далекой мамы? Где бы она ни была, у нас есть то, что ей понравится». Под ним появилось изображение малыша, держащегося за руки со своим родителем и с тоской смотрящего через стеклянную дверь на свою бабушку, а под этим — линейка «действительно странных» сексуальных средств.

Под постом скопилось много комментариев, осуждающих такую рекламу. Некоторые авторы и вовсе были чересчур критично настроены.

«Могут быть маленькие дети, которые сейчас идут к своим мамам и говорят «Мама, что это?» «Я могу себе представить, как маленький ребенок идет к своему отцу и говорит: «Можно нам взять один из них для мамы?», и не знает, что это такое» «Может быть, цветов будет достаточно. Это крайне неуместно»

Представители обувной компании принесли свои извинения за доставленные неудобства, а заодно пообещали впредь не допускать таких неосмотрительных шагов. По словам сотрудников компании, виной всему была таргетированная реклама, которую видели лишь немногие клиенты и которую сразу удалили, как только фирма поняла ошибку.