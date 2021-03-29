Пушилин позитивно оценил темпы выдачи паспортов РФ жителям ДНР

Донецк, 29 марта. Жители Донецкой Народной Республики начали быстрее получать российские паспорта. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, темпы выдачи паспортов РФ ускорились. Сейчас документ получили около 250 тысяч граждан.

«Нужно делать все возможное, чтобы желающие стать гражданами России смогли это сделать как можно быстрее», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что совместно с депутатом Госдумы РФ Андреем Козенко 29 марта посетил отдел миграционной службы в Донецке. По его словам, ведомство провело работу для ускорения процесса получения российского паспорта. Кроме того, накануне прошло обучение новых сотрудников и служба полностью укомплектована.

Денис Пушилин ранее заявлял о готовности республики противостоять Украине на дипломатическом и военных уровнях.

НСН сообщало, что депутат Госдумы РФ Леонид Калашников предложил предоставить право голоса на предстоящих парламентских выборах гражданам, которые проживают на территории ЛНР и ДНР