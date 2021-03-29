МИД КНДР обвинил ООН в политике двойных стандартов

Пхеньян, 29 марта. Совет Безопасности ООН применяет двойные стандарты по отношению к Северной Корее. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.

Ранее Министерство обороны Японии сообщило, что Северная Корея провела испытательный пуск двух тактических ракет. Они пролетели более 500 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Позднее США обвинили КНДР в «нарушении резолюций ООН», призвав ужесточить санкции против Пхеньяна. Совбез ООН проведет закрытое заседание 30 марта, в ходе которого будут обсуждаться недавние ракетные испытания КНДР.

Северокорейский дипломат назвал резолюции ООН результатом «враждебной политики» США, отметив, что подобные действия ставят под вопрос право КНДР на самооборону.

«Это — игнорирование суверенного государства и несомненно проявление политики двойных стандартов. Многие страны в целях укрепления военных сил проводят пуски из всевозможных пусковых установок, но только наши справедливые меры самообороны ставится под вопрос», — добавил он.

Стоит отметить, что 26 марта Пхеньян подтвердил испытательный пуск двух ракет. Новая ракета способна нести боеголовку массой до 2,5 тонны. В ходе испытаний ракеты пролетели порядка 600 километров и упали в Японском море. По данным северокорейских СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын при запуске не присутствовал, передает RT.