Военные РФ защищают гуманитарный коридор в сирийском Идлибе

Власти в провинции Идлиб в координации с сотрудниками российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии продолжают поддерживать гуманитарный коридор Саракиб — Тарнаба. Они оказывают поддержку людям, желающим покинуть районы, контролируемые антиправительственными вооруженными группировками.

Вместе с сотрудниками ЦПВС РФ и представителями идлибских властей прибытия сирийцев ожидал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Сотрудники российского центра и силы правительственной армии обеспечили безопасность зоны прибытия граждан и подготовили гуманитарную помощь для вновь прибывших.

В телефонном разговоре с корреспондентом ФАН губернатор Идлиба Мухаммад Натуф рассказал, что в места встречи сирийцев, покидающих занятые боевиками территории, были переброшены медицинские бригады и машины скорой помощи. Туда прибыли дополнительные группы медиков из состава благотворительной организации Сирийский Арабский Красный Полумесяц (САКП).

Глава сирийского региона рассказал, что власти работают в тесной координации с ЦПВС РФ. Покидающие неподконтрольные сирийским властям районы граждане будут переправляться в центр временного проживания у деревни Ас-Сабиль в провинции Хама. Уже оттуда они разъедутся в освобожденные от террористов районы — в родные города и деревни.

Вооруженные формирования все еще пытаются помешать гражданам покинуть занятые ими населенные пункты. Появились сообщения о том, что в настоящее время в Идлибе и Алеппо боевики открывают огонь для запугивания граждан, желая остановить их отъезд. Эту информацию подтвердил замглавы ЦПВС РФ в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, радикальные группировки возводят на дорогах блокпосты и организовывают протестные марши своих сторонников.

«Вооруженные группы на территориях, находящихся под контролем турецких сил, не позволяют гражданам пройти через свои контрольно-пропускные пункты и препятствуют передвижению людей и транспортных средств под угрозой применения силы и ареста», — рассказал Карпов.

Он отметил, что ЦПВС РФ уже обратился к представителям протурецких сил с призывом выполнить свои обязательства и обеспечить свободное и безопасное передвижение граждан в соответствии с ранее достигнутыми мирными договоренностями.

По соглашению между властями и антиправительственными группировками в Идлибе были открыты контрольно-пропускные пункты Саракиб и Мизнас, а в Алеппо — Абу Зейдан.

Примечательно, что это уже не первая в этом месяце гуманитарная акция. Ранее в марте 2021 года коридор Тарнаба — Серакиб уже открывался.

Контролируя районы на севере страны Турция сохраняет буферную зону между своей границей и подконтрольными Дамаску территориями Сирии. Основным предлогом для этого была борьба с терроризмом и создание безопасной зоны для переселения туда беженцев. Однако целью протурецких сил до сих пор является противостояние боевикам проамериканской группировки «Сирийские демократические силы», которую в Анкаре называют военизированным крылом «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной турецкими властями террористической.