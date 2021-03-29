Донбасс сегодня: силы ООС наращивают минные заграждения, комбриг ВСУ готовит провокацию

Донбасс, 29 марта. Армия Киева бьет из тяжелых минометов. Киевские силовики продолжают минировать районы населенных пунктов. ВСУ готовят провокации в районе Золотого. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки украинские вооруженные формирования трижды открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Все три раза огонь велся из минометов калибром 120 и 82 мм. Обстреляны Горловка и Безыменное. В Луганской Народной Республике под огнем станковых противотанковых гранатометов находился поселок Фрунзе. О пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается.

Силы ООС наращивают минные заграждения

Передовые части украинской армии продолжают нагнетать ситуацию у линии боевого соприкосновения в Донбассе. Киевские силовики каждый день устанавливают сотни новых мин, подвергая опасности жизни и здоровье мирных жителей, а также наблюдателей миссии ОБСЕ, сообщают в управлении Народной милиции ДНР.

В районе села Травневое, что недалеко от Горловки, подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ установили почти три десятка новых противотанковых мин на дороге местного значения, которой пользуются и местные жители, и иностранные наблюдатели. Данный факт зафиксирован также в отчете ОБСЕ.

ЛНР установила факты противодействия солдат ВСУ наблюдателям ОБСЕ

В районе поселка Новолуганское Донецкой области подразделения Народной милиции ЛНР зафиксировали применение противником станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» для подавления каналов управления беспилотников ОБСЕ.

Важно отметить, что несколькими днями ранее в указанном районе иностранные наблюдатели обнаружили размещение украинскими подразделениями четырех боевых машин, а также зафиксировали проведение инженерными подразделениями ВСУ работ по установке минных заграждений.

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе поселка Новолуганское. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

ВСУ готовят постановочные обстрелы для украинских СМИ

Новость о подготовке украинскими военными очередной информационной провокации сообщили в оборонном ведомстве ЛНР со ссылкой на данные разведки. Как утверждают в Луганске, в районе Золотого подразделения ВСУ готовят постановочные обстрелы с целью дискредитации Народной милиции ЛНР.

Планирует операцию лично командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Федосенко, который на месте координирует действия подчиненных подразделений и съемочных групп украинских телеканалов. С журналистами проведены инструктажи, а также беседы относительно того, какие темы не стоит затрагивать в будущих материалах.