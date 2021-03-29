Сексолог Миллер рассказала, как распознать в любимом изменника

Каждая девушка хоть раз в жизни становилась жертвой собственных сомнений по поводу верности возлюбленного. Подозрения в измене мучают многих молодых девушек, а узнать на 100% о предательстве не так уж и просто.

Сексолог Александра Миллер рассказала ФАН, какие признаки помогут вычислить изменника.

«Поведение партнера, который изменяет, может себя выдавать чрезмерной отчужденностью, либо наоборот услужливостью, но то, что оно поменяется — несомненно, особенно если секс на стороне яркий и дает массу мощных эмоций», — рассказала собеседница агентства.

Сексолог объяснила, что как правило, шквал гормонов, которые поступят в кровь, будут провоцировать эмоциональность партнера, приподнятое настроение, он будет обращать внимание на те вещи, которых раньше не замечал, делать щедрые комплименты или заваливать подарками.

«Изменщик отличается также нервозностью, поскольку постоянно ходит по лезвию ножа, а это довольно острые эмоции, которые иногда провоцируют срывы, в связи с тем, что невозможно держать нервы в постоянно натянутом состоянии, рано или поздно они лопаются», — добавила эксперт.

Александра Миллер советует обратить внимание на телефон партнера. Вы можете обнаружить второй, спрятанный в бардачке или багажнике машины, или внезапно поставленный пароль на телефоне, в то время, как ранее он всегда был раньше в открытом доступе.

«Теперь мобильный не только с паролем, но и лежит лицом вниз, потому как краснеет от жарких смс, которые рогатым супругам лучше не видеть и не знать, на что способен их «фригидный» партнер, и как готов исполнять роль секс машины из фильмов для взрослых при своей еще совсем недавно больной пояснице», — пояснила сексолог.

Он добавила, что, если ваш партнер вдруг ни с того ни с сего помолодел, начал ходить к косметологам, диетологам, стилистам, массажистам, возможно, конечно, он решил так завоевать заново ваше расположение, но скорее всего, он хочет впечатлить третьего лишнего.

Если в вашей семейной кровати завелся третий лишний, значит и ваша вина в этом тоже есть. Проанализируйте как изменились ваши отношения, где произошла эта трещина, сказала эксперт.

«Попытайтесь открыто поговорить без претензий, возможно, это всего лишь мимолетная связь, которая возникла из-за семейной скуки. И вы сможете все исправить, ведь если вам изменяют физически — это не значит, что будет развод. На одном сексе не строятся отношения. Если нет более глубокой душевной близости, любовницы и любовники — это всего лишь заглушки в семейные гнезда. Выкинуть их из жизни можно с помощью мудрости, чуткости и целенаправленных действий», — резюмировала Миллер.

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