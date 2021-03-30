Жители Мордовии восстанавливают старинный храм

В Мордовии неравнодушные жители Рузаевского района восстанавливают храм иконы Божией Матери «Знамение». Им, чтобы воссоздать строение, которое сотни лет восхищало селян, приходится буквально по крупицам собирать его историю.

Этот полуразрушенный храм, некогда служивший частью женского монастыря, находится на земле дворянского рода Кожиных. В годы Пугачевского бунта яицкие казаки нашли поддержку в лице жителей села Яковщина и казнили семью. Избежать участи родителей и гостей из Санкт-Петербурга тогда удалось троим сыновьям, которые, предположительно, в то время обучались военному делу.

«Александр Пушкин в своей «Истории Пугачевского бунта» упоминает имена казненных членов семьи. В 1792 году на земле погибших дворян в память об убитых предках их сын Василий построил Знаменскую церковь, а еще через 72 года внучка Юлия добилась создания женской общины», — рассказала ФАН о значимой странице в истории церкви жительница Рузаевского района Галина.

На территории обители располагались двухэтажная школа и больница. Монахини обучали грамоте сельских детей и лечили от разных недугов местных жителей. Сестры не только нашли применение своим знаниям в области медицины и просвещения, но и успешно вели хозяйство. Уже в 1900 году решением Священного Синода общине присвоили статус монастыря со штатом в 100 человек.

В революционное время обитель серьезно пострадала от рук крестьян, которые ранее находили утешение и исцеление в стенах монастыря, а уже в 1918 году прекратила свое существование. Это случилось после смерти чекистки Паши Путиловой. Юная большевичка вызвалась произвести так называемую «чистку» в монастыре, где, по слухам, укрывались белогвардейцы. Ее отряд отобрал награбленное имущество у местных жителей. Во время потасовки селяне насмерть забили девушку камнями и палками, а на следующий день отряд чекистов расстрелял всех, кто был причастен к ее убийству.

«Мы предполагаем, что часть монахинь либо отбывали наказание в ссылках, а часть находилась в следственном изоляторе, который располагался в Чуфаровском монастыре. Список у нас есть. Имена двух мы уже нашли, они, как жертвы политических репрессий, занесены в Книгу памяти Мордовии», — рассказала ФАН одна из благотворителей Галина.

На восстановление храма верующие получили благословение митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Весь 2019 год они посвятили уборке территории. С поиском компании-подрядчика благотворителям помог глава Рузаевского района Александр Сайгачев. После общения со строителями выяснилось, что Знаменская церковь — это уменьшенная копия храма, который находится во Владимирской области, а проект здания — плод труда итальянского архитектора Франческо Кампорези.

«В свое время монахинями был вырыт подземный ход, который уходил в Пензенскую область. Это порядка шести километров под полями. Нам обещали его показать. Сейчас вход в этот тоннель завален кирпичами, чтобы дети не заходили. То, что он есть, доказывает и следующее происшествие: однажды при пахоте трактор ушел под землю», — поделилась с ФАН Галина.

«В свое время монахинями был вырыт подземный ход, который уходил в Пензенскую область. Мы его так и не нашли. Местный житель обещал нам его показать. Сейчас вход и выход завалены кирпичами, чтобы дети не лазали. Это порядка шести километров под полями. То, что он есть, доказывает и следующее происшествие: однажды при пахоте трактор ушел под землю», — поделилась с ФАН Галина.

Чтобы ветхое здание смогло с достоинством выдержать испытание ливнями и зимними морозами, строители в прошлом году приступили к монтажу кровли. Внутренней отделкой займутся еще не скоро. Но жители района уже сейчас проводят время в архивах в поисках старинных снимков, чтобы с точностью восстановить убранство древнего храма.