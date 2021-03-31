Худрук Молодежного театра Алексей Бородин: Наша миссия — объединять поколения

В этом году Российскому академическому молодежному театру исполняется сто лет. О том, как быть молодым и актуальным, в эксклюзивном интервью ФАН рассказал художественный руководитель РАМТа, народный артист России Алексей Бородин.

«Театр должен быть заразительным»

— Как для себя вы осмысливаете юбилейную дату — столетие театра?

— Для меня, прежде всего, это люди, которые были с театром в течение ста лет. Те, которые стояли у истоков, работали здесь, которые к каждому новому поколению, входящему в театр, относились как к своим детям. Бескорыстные. У меня полное впечатление, что я всех их хорошо знаю, понимаю и чувствую. Мы пытаемся развивать этот путь.

— В названии театра с 1992 года присутствует слово «молодежный». Занимая определенную нишу в театральном мире, театр позиционирует себя как театр всех поколений, начиная от детей дошкольного возраста. Как это отражается в репертуарной политике и афише РАМТа?

— Наталия Ильинична Сац, создавая в 1921 году детский театр по решению комиссии Наркомпроса и Моссовета, делала его прежде всего театром, хотя цели ставились в первую очередь просветительские. Нашему театру на протяжении всей истории сопутствовала художественная полноценность, творчество в единстве с просветительством.

Миссия театра в том и состоит, чтобы объединять поколения. Если мы будем делить нашу аудиторию по возрастным группам, то превратимся в ведомственный театр, что, мне кажется, неверно. И взрослому, и ребенку должно быть одинаково интересно, что происходит на сцене.

Я думаю, что самое лучшее время жизни человека — это детство, отрочество, юность. Самое замечательное, самое открытое, самое восприимчивое. Дальше начинается взрослая жизнь, и люди так или иначе приспосабливаются. Но дело, наверное, в том, что я воспринимаю молодое поколение так же, как и своих детей и внуков: не вижу, не чувствую разрыва между поколениями.

Помню прекрасно, как читал «Алису в стране чудес» пятилетней дочери. Она была в полном восторге, воспринимала текст, который не всем взрослым понятен. Дети, а уж тем более подростки — это практически взрослые люди, с которыми можно разговаривать вообще обо всем, просто надо уметь ограждать их от пошлости.

— Недавно, в рамках «Золотой маски», театр стал площадкой, где можно было увидеть постановки детских региональных театров. Какое место в жизни театра занимают спектакли, обращенные к детской аудитории?

— Чтобы писать произведения для детей, нужно обладать каким-то особым даром, который был, например, у Самуила Маршака или Корнея Чуковского. Сегодня литературой и драматургией такого качества и уровня оказались «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Манюня» Наринэ Абгарян. Еще на Большой сцене у нас с успехом идут «Черная курица» Погорельского, «Кролик Эдвард» Кейт ДиКамилло (я называю постановки молодых режиссеров).

На эти спектакли нужно прийти и посмотреть, что происходит в зале, какой контакт возникает. Дети смотрят с тем же восторгом, что и их родители. Вот это и есть главное, когда возникает настоящий театр — умный, интересный, заразительный. Театр должен быть заразительным!

С драматургией сложнее. В наших творческих лабораториях мы ищем авторов пьес для зрителя 7-10 лет.

Человек должен ждать свои «алые паруса»

— РАМТ — это открытый, откровенный разговор с молодым зрителем на самые актуальные и волнующие общество темы. Впервые в России на вашей сцене поставили трилогию Тома Стоппарда «Берег утопии» и его же «Rock'n'roll», «Нюрнберг» по сценарию Эбби Манна. Политическая линия в репертуаре молодежного театра неизменно притягивает к себе внимание и критиков, и зрителей. Как вам удается вести диалог чисто художественными средствами?

— В самых трудных и порой невероятных обстоятельствах человек должен оставаться человеком, от него не должно уходить то, что мы называем мечтой.

В этом смысле для нас принципиально важен музыкальный спектакль на музыку Максима Дунаевского «Алые паруса», который по мотивам Александра Грина сочинили современные драматурги Михаил Бартенев и Андрей Усачев. Трактовка сказочно-романтической темы у нас более жесткая. Человек должен ждать свои «алые паруса», понимая, что они могут и не приплыть, ты можешь не получить награду за стремление к свой мечте, потому что жизнь — это прежде всего противоречия.

Трилогия «Берег утопии», которая шла на нашей сцене 10 лет, тоже об этом: о разбитых мечтах, о том, как в трудных обстоятельствах не потерять энергию движения, оставаться личностями — несмотря ни на что.

— РАМТ — театр государственный. Как соотносится государственная и художественная политика, где проходит тонкая грань между высоким и вечным и разговором на актуальные, насущные темы языком театра?

— Государство дает нам возможность работать и, скорее всего, понимает, что мы никогда не превратимся в голую иллюстрацию к политическим тенденциям. Мне кажется, это совсем не дело театра — следовать сиюминутным целям, ведь тогда театр потеряет свое значение в большом смысле.

«Мы ищем таланты»

— РАМТ — это театр, открывающий новых артистов, которые затем становятся знаменитыми...

— У нас очень много молодежи — и я считаю, что это очень важно. У них, как правило, хватает ума и вкуса не участвовать в откровенной ерунде в кино и на телевидении, а мы идем навстречу, когда они снимаются в интересных проектах, стараемся дать им эту возможность.

На наших маленьких сценах работают и заявляют о себе молодые режиссеры. Среди них когда-то был Егор Перегудов, которого я позвал на должность главного режиссера, были Олег Долин, Марфа Горвиц, Екатерина Половцева. Эти люди начинали с малых форм, а потом получили возможность ставить и на большой сцене. Нам очень важно привлекать молодых режиссеров — мы ищем таланты!

— Новая музыка, современное искусство, элементы субкультуры — внедряется ли, вплавляется ли это в театральный репертуар?

— Цели непременно соответствовать всему модному у нас нет. Но в прошлом году, например, у нас проводилась лаборатория новых форм: как раз поиск театра авангардного, нового — и две идеи из этой лаборатории стали полноценными спектаклями в нашем репертуаре.

Нашему зданию исполняется 200 лет, но оно, мне кажется, дает возможность проявления самым разным формам, которые близки нам по духу.

— Вы разнообразно и интересно работаете со зрителем. Клубы зрителей — одна из таких концепций?

— Я начал воплощать идею зрительских клубов много-много лет назад, когда еще работал в Кирове. И в ЦДТ-РАМТе всегда существовал актив зрителей. Сейчас у нас, помимо разнообразных зрительских клубов, в которые нужно еще суметь попасть, существует образовательный проект «Театр+», на встречи которого может прийти любой желающий. На днях там состоится встреча с очень интересным критиком Александрой Машуковой, которая занимается творчеством Анатолия Эфроса. Ждем в скором времени и Роксану Николаевну Сац, дочь Наталии Ильиничны Сац, основательницы нашего театра. Эти встречи — своего рода зрительская школа.

— Каким вы видите будущее РАМТа?

— Театр сейчас — очень нужная институция, это такой живой контакт сцены и зала, возникающие новые общности, живой обмен энергией — совершенно необходимая и очень редкая в наше время вещь.