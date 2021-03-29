США признали победу России в радиоэлектронной борьбе

Представленный Счетной палатой США доклад о национальных средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), состоящих в военном арсенале Китая и России, показывает очевидное превосходство РФ. Американские специалисты, анализирующие информацию для доклада, пришли к неутешительному выводу, что США катастрофически отстают от своих основных потенциальных противников.

Ошибка Вашингтона

Считается, что в 90-е годы Штатами была допущена стратегическая ошибка. Тогда в стране приняли решение о прекращении дорогостоящих исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию систем радиоэлектронного (электромагнитного) подавления. Это было связано с распадом СССР, а вместе с ним и самой мощной армии в мире.

В тот период американским военным специалистам казалось, что дорогостоящее вооружение необходимо лишь для борьбы с равноценным противником, каковым ни Россию, оставшуюся от Советского Союза, ни Китай назвать было нельзя. Интерес к РЭБ в США угас, ведь для подавления армий стран «третьего мира» такие средства не требовались.

Однако в РФ делу развития РЭБ всегда придавали первостепенное значение. По мнению отечественных специалистов, доминирование в этой области с помощью относительно малозатратных и малочисленных сил позволяет (в сравнении с обычными средствами ведения боевых действий) осуществлять функциональное подавление ключевых систем боевого противника. Можно «выключать» целые войсковые группировки еще до того, как они нанесут огневые удары, или в значительной степени ослабить их воздействие уже в ходе нападения.

Поэтому отрасли, связанные с разработкой и производством систем радиоэлектронной (электромагнитной) борьбы в постсоветское время простаивали недолго: в начале 2000-х годов они получили серьезные государственные заказы. В результате российская армия имеет на вооружении средства РЭБ, работающие на подавление самых разных сфер.

Предположения американских аналитиков

В частности, как полагают зарубежные специалисты, триумф российских средств РЭБ мог быть ярко продемонстрирован во время нанесения силами Международной коалиции массированного ракетного удара по объектам, расположенным на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Из 105 выпущенных различными носителями крылатых ракет только 22 достоверно достигли своих целей, остальные не долетели. Западные аналитики уверены, что приписывать успех отражения ракетного нападения сирийским подразделениям ПВО, вооруженным устаревшими советскими зенитно-ракетными системами С-125, С-200, «Оса», «Куб» и «Стрела-10», некорректно, поскольку они никогда ранее не демонстрировали такую эффективность.

За официальными сообщениями, последовавшими как со стороны Сирии, России и США (диаметрально отличающихся по своим взглядам на успех данной акции), специалисты рассмотрели один неоспоримый факт: слишком много оказалось ракет, которые по неведомой причине не нашли своих целей, а просто упали в пустыне. Часть из них была найдена сирийскими военными и передана, как утверждается, российской стороне.

Трудно представить себе ситуацию, что перед применением ракеты не были проверены или к участию в ударе привлечены боеприпасы с какими-либо отказами на борту. Это просто немыслимо, учитывая, какое значение придавали своим ударам в Сирии силы Международной коалиции. А ракеты тем не менее упали.

Во многочисленных публикациях иностранные авторы склонны приписывать столь оглушительный успех сирийской ПВО российским средствам РЭБ. Отмечается, что в момент подлета ракет они буквально «задавили» радиочастоты, на которых работают спутниковые навигационные системы и дублирующие системы наведения американских военных.

Потеряв «топографическую привязку», ракеты, образно говоря, перестали понимать, где они находятся, со всеми вытекающими последствиями. В итоге можно оценить, сколько ракет было буквально «выпущено на помойку» и во сколько долларов или евро это обошлось американским и европейским налогоплательщикам.

Осознание отставания

Не следует воспринимать средства РЭБ как некую панацею: каждая из систем, имеющихся на вооружении российской армии, предназначена для узкого функционала.

Тем не менее на вооружении России есть системы радиоэлектронной борьбы, которые способны самым серьезным образом подорвать боевые возможности обычных средств нападения. И это не может радовать противников, особенно если учесть, что потенциальный враг, имея все для разработки и производства данного вида вооружения, относился к радиоэлектронной борьбе настолько пренебрежительно.

Теперь США в роли догоняющего. Как и по многим другим направлениям, на которые «мировой гегемон» не обращал когда-то своего внимания.