Экс-капитан «Зенита» предрек роспуск ФК «Тамбов»

Вероятность прекращения существования футбольного клуба «Тамбова» прокомментировал депутат Законодательного собрания Ленинградской области, экс-капитан ФК «Зенит», экс-игрок сборной России по футболу Алексей Игонин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Вопрос существования футбольного клуба всегда связан с бюджетом. Особенно на фоне существующих проблем в Тамбове. Для меня не стоял бы вопрос, поддержать благосостояние людей или содержать футбольные клубы для развлечения. Я призывал рассчитаться с футболистами, работниками клуба, вообще со всеми, и закрывайте клуб. Не надо доигрывать чемпионат. Мы им сейчас всем миром собрали 250 млн рублей, чтобы пролетать их на самолете, арендовать автобусы, оплатить гостиницы. Для чего это нужно? Чтобы мы сохранили некий спортивный принцип для чемпионата мира по футболу? Так что я прекрасно понимаю губернатора», — пояснил Игонин.

Игонин отметил, что поднимал вопрос о тамбовском стадионе, реконструкция которого сорвала все обещанные сроки. Ежегодно реконструкция стадиона в Тамбове продлевалась на полгода. Игонин отметил, что содержание стадиона очень дорогое, и, порой, ненужное удовольствие.

«Стандарты футбольных полей на мой взгляд сильно завышены. Это какая-то гонка вооружений футбольных полей. Взять, к примеру, команду первой лиги, которая должна иметь стадион вместимостью 3 тысяч болельщиков. В то время как на Зенит-2» приходит 600 человек. В чем смысл строить полноценный стадион с пустыми трибунами? В регионах стоит серьезная проблема с подготовкой и содержанием таких спортивных площадок. Мы сейчас по нормам безопасности перемерили все заборы и ворота, они на 15 см ниже, чем должны быть. Получается, все надо переделать», — сказал Игонин, отметив, что стадион проще арендовать.

Игонин отметил, что из-за исчезновения ряда футбольных клубов в премьер-лиге может играть сразу два «Зенита». Также он прокомментировал вопрос о необходимости государственной задачи создать хорошую команду, которая бы смогла играть на хорошем стадионе, построенном для Чемпионата мира.

«Такие задачи ставятся, мы видим, что они выполняются, причем успешно, если взять в качестве примера Сочи. Мы все знаем, что база клуба Сочи это петербургское «Динамо», которое переехало в Сочи и назвалось по-другому. Но здесь другой вопрос: будут ли ходить болельщики? Сочи дает хороший результат, я надеюсь, что болельщики появятся», — заявил Игонин.

Ранее в материале ФАН главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче отборочного раунда ЧМ-2022, в котором его подопечные сыграют со словаками.