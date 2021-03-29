Депутат Заксобрания Игонин рассказал о проблемах развития регионального футбола

Основной проблемой развития региональных футбольных команд является отсутствие конкуренции. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области, экс-капитан ФК «Зенит», экс-игрок сборной России по футболу Алексей Игонин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Чтобы развивать региональный футбол, нужно выстраивать пирамиду, а ее нужно развивать с основ. Недавно у нас открылась муниципальная спортшкола в поселке Янино. И когда мне предложили сделать ее филиалом «Зенита» или «Ленинградца», я объяснил, что мы должны быть конкурентом. Сегодня конкуренция ФК «Зенит» на уровне детских команд практически отсутствует. Каким образом им тогда расти? Я боюсь, что подобная ситуация возникнет и в Ленинградской области», — заявил Игонин.

Депутат Заксобрания отметил, что уже сейчас существует несколько филиалов ФК «Ленинградец», куда все хотят попасть из-за наличия бюджета, и, если туда соберут всех перспективных игроков, дальнейшие перспективы непонятны, поскольку конкурировать и тренироваться игрокам будет не с кем. Игонин отметил, что основной задачей в настоящее время является создание футбольного клуба на уровне чемпионата Ленинградской области, из которого может вырасти профессионально играющая команда.

«Если этого не сделать, это вновь будут приглашенные игроки. У меня в клубе сейчас работает с детьми бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин, для которого это первый опыт, но ему очень нравится. Но когда дети приходят заниматься, он отмечает, что ребята слабые. Они не занимались раньше, хотя им уже по 6-7 лет. А в Санкт-Петербурге в этом возрасте уже начинаются отборы», — отметил Игонин.

Ранее что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что четыре выступающих за рубежом игрока с большой долей вероятности не прилетят на сбор команды.