Сложности российского футбола, биатлона и бокса на пути к кубкам и медалям 

Пандемия потихоньку отступает, жизнь начинает возвращаться в прежнее, активное, русло, спортивная в том числе. Так, на днях в Стокгольме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России достойно справилась с испытаниями, заняв первое общекомандное место с шестью медалями, три из которых — золотые. Из знаковых событий — впереди чемпионат Европы по футболу, который должен начаться в июне. Также на низком старте участники летних Олимпийских игр, открытие которых пройдет в Токио 23 июля. Чего не хватает российским биатлонистам и футболистам, чтобы чаще радовать своих болельщиков победами, как это делают фигуристы? Почему боксерские поединки стали редкими гостями российского телевещания? Эти и другие вопросы обсудили спортсмены и политики в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Фигурное катание

Несмотря на сложный пандемийный сезон, по оценке заслуженного мастера спорта, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Казаковой, фигуристы выступили достойно. Причем не только российские, но и их соперники. В непростой период перед спортсменами стояла сложная задача — сохранить форму и психологически не пасть духом — и они справились.

«Это был настоящий праздник фигурного катания, который доставил большое удовольствие. Особенно для нас», — поделилась впечатлением олимпийская чемпионка.

Триумф российских спортсменов не смогли испортить и наложенные запреты: отсутствие гимна и флага страны. Символом победы стало произведение Чайковского.

«Конечно, хочется стоять под своим флагом и слышать гимн России. Но спортсмену важен и сам статус чемпиона, и участие в соревнованиях в целом: человек выбрал этот путь. Я считаю, что музыка Чайковского тоже вдохновляет и она наша, истинно русская. Ну что делать? Всякое бывает. Медаль все равно важнее», — добавила Казакова.

По ее признанию, идея бойкота соревнований из-за подобных запретов никогда не обсуждалась спортсменами. Российские фигуристы выступают под флагом Международного союза конькобежцев (ISU) не впервые.

«Когда участвовали в олимпиаде 1994 года, у нас была страна СНГ и тоже выступали под флагом ISU. Не было нашего флага, была только музыка. В разное время разное случается, но никто о бойкоте даже не заикается. Представляете, сколько лет спортсмен идет к медали — и просто все бросить из-за этого?..» — недоумевает Казакова.

Она уверена: если человек всю жизнь идет к олимпийской медали, то бойкотировать игры — неправильно: ни по отношению к себе, ни к родителям, ни к тренеру, ни к государству. Поэтому мыслей добровольно отказаться от участия в соревнованиях в спорте высоких достижений нет.

Биатлон

В отличие от фигуристов, российские биатлонисты не так часто балуют болельщиков хорошим результатом. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев сказал, что происходящее — просто позорная ситуация. Вид спорта на спаде, поэтому и успехи биатлонистов мы видим очень редко.

«Когда дают интервью наши ведущие спортсмены, они иной раз говорят, что неправильная была подготовка. Но я бы сказал, что плохому танцору кое-что мешает. Когда будет в команде дисциплина, тогда будет результат», — прокомментировал он.

В то же время нельзя не учитывать и общую ситуацию в этом виде спорта. Победы норвежских астматиков уже стали притчей во языцех. Лекарственные вещества от астмы, которые являются стимулирующими, если и не обеспечивают им полное преимущество над другими спортсменами, то безусловно вносят свой ощутимый вклад. По словам Алябьева, давно пора поднять этот вопрос. Раз спортсмен по врачебным показаниям не здоров и может употреблять допинг, соревноваться ему надо с такими же нездоровыми соперниками, использующими стимуляторы, а не на общих основаниях. Ситуацию, по мнению олимпийского чемпиона, можно преломить только вынеся ее с помощью СМИ на широкое обсуждение. Ведь не только российские биатлонисты оказались в неравных условиях.

Футбол

Российские футболисты тоже нечасто балуют болельщиков победами. И здесь уже ни на допинг других сборных, ни на недостаточное финансирование не сошлешься. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, экс-капитан ФК «Зенит», экс-игрок сборной России по футболу Алексей Игонин считает, что целью должно стать не завоевание кубков, а развитие этого вида спорта: «должна быть выстроена подготовка».

«Что касается полей, надо говорить не только о количестве, но и о качестве. В Санкт-Петербурге при такой погоде у нас всего три полноразмерных крытых стадиона. Отсюда вопрос, как мы тренируемся в зимний период. <…> Следующая больная тема — тренерская подготовка. Зарплаты маленькие. Много частных школ, где работают люди без образования и навыков. Там речь о качественной подготовке вообще не идет. Поэтому сделать поля — полдела. А как тренировать — это еще один вопрос. Нужно общее понимание и навыки. Например, когда я получал тренерскую лицензию, мы занимались две недели, это были простые темы, но люди не знали многие вопросы. Потом выяснилось, что эти люди уже работают тренерами», — рассказал Игонин.

Помимо проблем с тренерским составом и количеством полей, есть существенный фактор, с которым нельзя не считаться, — масштабы нашей страны. Например, даже очень хорошая команда из того же Владивостока оказывается неконкурентоспособной из-за длительных перелетов. Поэтому, по мнению экс-игрока сборной России, необходимо переформатировать систему и создавать зональную первую лигу, чтобы команды были в равных условиях.

Бокс

Россия смело входит в десятку стран, где развит профессиональный бокс. Чемпион мира по профессиональному боксу по версии WBC, общественный деятель Григорий Дрозд уверен, что сейчас в нашей стране созданы все условия, чтобы этот вид спорта развивался и дальше: у атлетов есть возможность переходить из любителей в профессионалы. К слову, олимпийский бокс является любительским. От профессионального он отличается количеством раундов, правилами и условиями. Но это, по словам чемпиона мира, после взятия олимпийских высот не мешает спортсменам стать профессионалами, заключив крупные контракты.

«В целом, сегодня бокс в нашей стране находится на высоте. <…> И любители, и профессионалы в первую очередь отстаивают флаг и честь своей страны. Правда, к тем, кто является профессионалом, другой уровень внимания со стороны СМИ, — добавил Дрозд. — Тем, кто отлично боксирует и имеет хороший уровень в олимпийском боксе, с большим удовольствием предлагают большие мировые контракты, и многие промоутеры борются за таких боксеров».

Спортсмен выразил сожаление, что зачастую люди, говоря о боксе, в первую очередь упоминают его как травмоопасный вид спорта. По его словам, ситуация несколько преувеличена. Даже если взять Мухаммеда Али, то болезнь Паркинсона не связана со спортом.

«Безусловно, спорт высших достижений не для всех. Нагрузки, которые ребята испытывают в олимпийских сборных и профессионалы, — серьезные. Но туда не попадают неподготовленные юнцы. Если человек поднялся до этого уровня, то у него есть ресурс, чтобы преодолевать испытания. Мне кажется, если бы я после армии пошел работать в шахту, то сегодня, к 41 году, я выглядел бы по-другому и здоровье мое было бы совсем на другом уровне. Все относительно», — заключил он.

Григорий Дрозд предложил иначе взглянуть на вещи. Спортсмены, которые добиваются высокого результата, служат примером для подрастающего поколения: подростки идут в зал, различные секции, занимаются спортом.

Причины того, что в последнее время соревнования по боксу практически пропали с экранов телевизоров, кроются не только в пандемии. Президент промоутерской компании «Ангелы А» рассказал, что сейчас идет смена поколений, заканчивают свою карьеру Сергей Ковалев, Александр Поветкин, Денис Лебедев. Раньше эти звезды часто боксировали и их бои, соответственно, чаще показывали. Григорий Дрозд уверен, что сейчас надо немного подождать: «герои вырастут, и бокса станет больше». Все хорошо, убедительно сказал он: федеральные каналы, которые показывают бокс, готовы слышать промоутеров и увеличивать время вещания.