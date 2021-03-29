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Украинские журналисты назвали Россию одной из самых стабильных стран

Украинские журналисты назвали Россию одной из самых стабильных стран

Киев, 29 марта. Россия встретила 2020 кризисный год с самым низким госдолгом среди других развивающихся стран. Об этом сообщили украинские СМИ.

По мнению журналистов Незалежной, Россия является сильной и стабильной страной несмотря на введенные Западом санкции. Основы этой стабильности заключаются в финансовой политике Кремля, благодаря которой страна, столкнувшись с кризисом в период пандемии, имела солидный валютный резерв и высокий государственный профицит, убеждены на Украине.

«Вокруг усиления санкций против России <...> много шума. Однако в момент гнева стоит остановиться и подумать о том, что в одном критическом аспекте санкции сделали Россию сильнее», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что в настоящее время РФ имеет невысокие внешние долги и достаточно ресурсов для их покрытия. Для сравнения: краткосрочные внешние долги составляют лишь 10% российских валютных резервов, в то время как в других развивающихся стран — более 30%.

Ранее германист заявил, что США предпринимают «психологическую атаку», объявляя санкции против российского проекта «Северный поток — 2».

НСН информировала, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал заселять малоосвоенные территории РФ.

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