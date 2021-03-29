Польские пользователи указали на «личный психоз» посла в Германии

Варшава, 29 марта. Жители из Польши в Сети отреагировали на антироссийские высказывания польского посла в ФРГ Анджея Пшилебского.

Ранее польский дипломат заявит, что Варшава готова при необходимости «бороться» с Москвой и призвал остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Польские пользователи Сети бурно отреагировали на слова посла.

«Все это выглядит как какой-то личный психоз и страхи нашего посла! С кем вступить в бой, а в первую очередь — за что мы должны быть готовы? Кажется, нашему дипломату нужна срочная помощь соответствующего специалиста!» — написал один из комментаторов.

Многие из пользователей интернета отметили, что Пшилебский такими высказываниями наносит ущерб Польше на международной арене и дисквалифицирует себя как дипломата.

Ранее сообщалось, что польский народ выступает за строительство «Северного потока — 2».

НСН информировала, что Польша ввела санкции против двух судов, занятых в строительстве «СП-2».