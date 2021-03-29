Великобритания теряет авторитет в глазах американских граждан

Вашингтон, 29 марта. Экономика Британии сильно пострадала из-за выхода из Евросоюза и пандемии коронавируса. Об этом пишут иностранные СМИ.

Новогодняя речь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о светлом будущем королевства стала поводом для критики зарубежных журналистов. Прогнозы американской прессы о судьбе островного государства приводит в своем материале издание «Политика сегодня».

Журналисты и эксперты обращают внимание на тот факт, что из-за пандемии коронавируса экономика Британии находится в упадке, госдолг насчитывает более 2,7 триллиона долларов, а экспорт в первый же месяц после выхода из ЕС упал на 40%.

Американские граждане считают, что в скором времени способность Британии к экспорту товаров и услуг будет зависеть не от научного прогресса или роста производственных мощностей, а от решений Евросоюза.

Экспертное сообщество полагает, что Великобритании пора избавиться от фантазий о своей особой роли в Индо-Тихоокеанском регионе. Лондону следует укреплять позиции главного внешнего партнера Евросоюза, или некогда великой империи придется довольствоваться статусом «средней державы».

Ранее власти Британии называли Россию «острой угрозой» безопасности, о чем говорится в материале НСН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Лондон намерен усилить конфронтацию с Москвой.