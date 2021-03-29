Сканер для определения безболезненного места забора крови разработали в России

Москва, 29 марта. Российские специалисты создали устройство, которое самостоятельно находит на руке человека точку для безболезненного забора венозной крови.

Подробнее об этой разработке говорится в материале, опубликованном в сборнике трудов XVI Международной конференции по управлению, автоматизации, робототехнике и техническому зрению (ICARCV). Устройство для поиска точки для безболезненного забора крови создали специалисты Сколковского института науки и технологий.

«Одна нейронная сеть отвечает за шумоподавление и обработку инфракрасного сигнала, вторая определяет контуры вен, а третья постоянно следит за тем, чтобы вычисленные очертания сосудов совпадали с их фактическими границами», — рассказал доцент Дмитрий Дылов.

Разработанная россиянами техника особенно необходима в тех случаях, когда вены плохо видны и не пальпируются. Специалисты провели несколько экспериментов с участием добровольцев. Они продемонстрировали, что сканер способен обнаруживать венозный рисунок в ближнем ИК-диапазоне и проецировать его в виде изображения на руку.

В России ранее разработали ПЦР-тест для диагностики малярии. Над его созданием трудились специалисты ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. Тест отличается высокой чувствительностью. С его помощью можно выявить инфекцию даже на начальной стадии.