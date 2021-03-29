Следователи Хакасии возбудили дело из-за несвоевременных закупок инсулина

Абакан, 29 марта. Ряд сотрудников Минздрава Хакасии вовремя не провели аукцион по закупке жизненно необходимого препарата для льготных категорий граждан в 2021 году.

По версии следствия, из-за действий чиновников пациенты с сахарным диабетом не могли получить инсулин по рецептам в течение нескольких месяцев, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность». Также правоохранители внесли представление главе региона Валентину Коновалову для устранения нарушения закона.

Теперь ситуация с лекарством стабильная. Местные власти в конце 2020 года закупили дополнительную партию инсулина до проведения торгов на закупки.

Заслуженного адвоката Забайкалья лишили звания за мошенничество, сообщал портал Deita. Подсудимого приговорили к уголовному штрафу и условному тюремному сроку.