Более полсотни тысяч жителей Мордовии привилось от COVID-19

Саранск, 29 марта. В Мордовию поступил очередной транш вакцины от коронавируса — более пяти тысяч доз Гам-КОВИД-вак/Спутник V. Всего иммунизацию прошли 51 066 жителей региона.

«Почти 40 тысяч человек привились двукратно и более 11 тысяч — однократно. За один только понедельник вакцинацию прошли 825 жителей республики. План завершенной вакцинации выполнен на 10,1%. По-прежнему, в первую очередь, мы прививаем граждан от 60 лет и старше», — рассказал в беседе с ФАН главный внештатный эпидемиолог минздрава Мордовии Михаил Чумаков.

Ранее ФАН писал об обеспечении бесплатными лекарствами больных коронавирусом, которые лечатся на дому. На эти цели Мордовии из федерального бюджета выделено38,5 млн рублей.