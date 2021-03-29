Главы Генштабов ВС России и Узбекистана обсудили сотрудничество в военной сфере

Москва, 29 марта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел встречу со своим коллегой из Узбекистана Шухратом Халмухамедовым в Москве.

Начальники генштабов обсудили взаимодействие России и Узбекистана в военной области и отметили, что они становятся важным фактором в сохранении стабильности и безопасности в регионе.

По словам Герасимова, в Минобороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера в Центрально-Азиатском регионе, а Ташкент и Москву связывает многовековая история дружбы. Герасимов также поздравил коллегу с назначением на должность руководителя Генерального штаба республики и пожелал ему успехов на службе.

«Россия — наш самый важный и ключевой партнер в военной сфере», — отметил Халмухамедов.

По итогам переговоров руководители генштабов отметили, что подобные контакты позволяют проанализировать текущее состояние сотрудничества и определить векторы их дальнейшего развития.

В марте силы спецназначения Турции совместно с узбекскими коллегами провели учения у афганской границы.