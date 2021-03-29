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Санду указала на наличие условий для роспуска молдавского парламента

Санду указала на наличие условий для роспуска молдавского парламента

Кишинев, 29 марта. Президент Молдавии Майя Санду считает, что условия для роспуска парламента страны выполнены. Об этом она заявила во время брифинга.

Лидер Молдавии провела переговоры с представителями фракций по вопросу утверждения нового кабмина. Она сообщила о намерении обратиться в Конституционный суд (КС), чтобы инициировать роспуск парламента.

«Парламент провалил две попытки утверждения правительства. <...> Я считаю, что условия для роспуска законодательного органа выполнены», — сказала Санду.

Санду ранее допустила введение режима ЧП из-за коронавируса. В материале НСН говорится, что президент республики ранее направила в Россию официальное письмо с просьбой предоставить партию вакцины «Спутник V».

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