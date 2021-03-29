Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча сборных России и Словакии

Трнава, 29 марта. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче отборочного раунда ЧМ-2022, в котором его подопечные сыграют со словаками.

Сборная России по футболу завтра проведет третий поединок квалификации к ЧМ-2022. На стадионе «Сити Арена Трнава» подопечные Станислава Черчесова сыграют со Словакией. В преддверии игры прошла пресс-конференция тренеров.

Станислав Черчесов отметил, что матч против словенцев «уже в прошлом» и теперь футболистам сборной России нужно приложить все усилия для победы в Трнаве. Тренер рассчитывает, что его подопечные покажут «максимальный результат». По словам Черчесова, тренерский штаб сборной детально изучил команду Словакии, которая не смогла победить в двух матчах отбора ЧМ-2022. Игра в Трнаве начнется в 21:45 по московскому времени. Поединок будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».