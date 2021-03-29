Оксана Казакова оценила блестящую победу российских фигуристов на ЧМ-2021 



Санкт-Петербург, 29 марта. Сборная России впервые за 22 года завоевала 6 медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. Почему ЧМ-2021 стал настоящим праздником фигурного катания, и повлиял ли на российских фигуристов запрет флага и гимна, рассказала заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали на соревнованиях танцевальных пар на ЧМ-2021 в Стокгольме. Ранее в женском одиночном катании российские фигуристки заняли весь подиум. Первой стала Анна Щербакова, второй — Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова. В парном катании Россия завоевала две медали — дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов занял первое место, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали 3-ми. Таким образом, сборная России завоевала шесть медалей на ЧМ. Это произошло впервые за 22 года. До этого момента российские фигуристы смогли показать подобные результаты лишь на ЧМ-1999.

«Все спортсмены молодцы, в особенности наши фигуристы. В таком неоднозначном сезоне все держали себя в форме, не упали духом. Поэтому, был некий праздник фигурного катания, который доставил нам большое удовольствие», — высказалась Оксана Казакова.

Вместе с тем напомним, что российские спортсмены не могут выступать под своими флагом и гимном на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Спортсменка рассказала, как это было воспринято российскими фигуристами.

«Конечно, всегда хочется стоять под своим гимном и смотреть на свой флаг. Но что поделать, всякое бывает. В первую очередь, спортсмену важно быть чемпионом и участвовать в соревнованиях. Для этого он и выбрал этот путь. Медаль всегда важнее. Я считаю, что музыка Чайковского тоже вдохновляет, потому то она наша истинно русская», — подчеркнула Оксана Казакова.

Кроме того, Казакова заявила, что идея бойкотирования не обсуждалась, и никто даже не заикался об этом.

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