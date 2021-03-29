Обязательную регистрацию домашних животных могут ввести в России

Москва, 29 марта. Депутаты заксобрания Челябинской области внесли в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных на территории России.

Инициатива станет шагом к усилению защиты животных в стране. Кроме того, такое нововведение поможет быстро находить хозяина потерявшегося питомца. Законопроект позволит предотвратить случаи жестокого обращения с животными, полагают его авторы.

Потерявшиеся домашние кошки и собаки составляют значительную часть бездомных животных. Заблаговременная регистрация питомцев позволит хозяевам быстро находить своих любимцев. Согласно документу, найденных на территории детсадов, больниц и других социально значимых объектов больше не будут возвращать на место отлова, чтобы минимизировать контакты бродячих кошек и собак с детьми, пенсионерами, больными и другими группами россиян.

Ранее сообщалось, что активность клещей традиционно обостряется весной, поэтому хозяевам следует защитить питомцев от возможных укусов. Таблетки, капли на холку или же специальный спрей можно использовать для этой цели.