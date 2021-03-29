Ротару и ее невестку посчитали ровесницами на новом фото

Москва, 29 марта. Народная артистка СССР София Ротару удивила фанатов красотой и молодостью на фотографии с невесткой Светланой Евдокименко.

Ротару посвятила жене своего сына Руслана пост в Instagram. Она поздравила Евдокименко, подарившую ей внука и внучку, с 47-летием и пожелала крепкой любви.

«Дорогая Светочка, с днем рождения! Будь счастлива и здорова! Люби и будь любима!» — написала Ротару.

Подписчики исполнительницы присоединилась к поздравлениям и осыпали невестку Ротару лайками и комплиментами. Многих фанатов поразило внешнее сходство родственниц. Певицу и ее невестку даже посчитали ровесницами на новом фото.

«Какие же вы красивые, слов нет»; «Даже похожи между собой! Особенно носами. Как мама родная и дочь»; «Как классно смотритесь. Как две подруги»; «София… Вечно молодая», — говорится в комментариях.

Пластический хирург Иван Володченков считает, что Ротару добилась роскошного внешнего вида неоднократными процедурами. Он не исключил, что звезда делала подтяжку шеи, эндоскопический лифтинг лба и круговую блефаропластику.