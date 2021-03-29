Французские медики призывают власти страны закрыть границы из-за коронавируса

Париж, 29 марта. Властям Франции следует рассмотреть возможность полного закрытия границ государства из-за пандемии коронавируса.

Такое мнение выразили французские медики, которые направили правительству страны открытое письмо с просьбой принять меры по коронавирусу. В данный момент под документом поставили подпись более 40 врачей-реаниматологов, а также работники скорой помощи.

В обращении они подчеркнули, что медицинская система в стране находится в катастрофическом состоянии. В скором времени врачам придется самостоятельно решать, кому из пациентов оказывать помощь, а кому — нет.

«Мы будем вынуждены сортировать пациентов, чтобы спасти как можно больше жизней», — цитирует медиков Le Journal du Dimanche.

Согласно официальным данным, в прошлую субботу количество пациентов в отделениях реанимации увеличилось до 4791. Это значение приблизилось к пику, который наблюдался во время второй волны распространения инфекции.

Недавно стало известно, что ВОЗ обнародует доклад по итогам работы экспертов в Китае до конца марта. В прошлые выходные организация направила в страны-члены организации итоговый доклад, подготовленный миссией экспертов. Он передан в постоянные представительства государств в Женеве под эмбарго.