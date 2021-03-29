Россияне и американцы устроили жаркий спор из-за Техаса, Аляски и России

Вашингтон, 29 марта. Американские СМИ продолжают нагнетать русофобские настроения в обществе и придирчиво оценивают ответ Москвы на оскорбления Вашингтона.

Президент США Джо Байден недавно резко высказался в адрес РФ, на что российский лидер Владимир Путин пожелал главе Белого дома здоровья. Газета The New York Times опубликовала материал, в котором заявила о давней напряженности между странами. Американские читатели восприняли текст неоднозначно: кто-то согласился с американским президентом, а кто-то посчитал, что Байден совершил грубую ошибку, позволив себе публичные оскорбления в адрес Москвы.

«Байден выставил себя некомпетентным дипломатом и стратегом», — написал пользователь с ником Sarah L.

Многие недоумевают, как Байден, который отработал «шесть сроков на должности сенатора и два срока на должности вице-президента», мог так грубо нарушить нормы государственного управления. Тем не менее нашлись и те, кто подошел к ситуации с грубым юмором и предложил обменять Техас на РФ.

«Соединенные Штаты могли бы предложить купить Россию или, возможно, попытаться обменять Техас на Россию», — пишет Larry.

Российские пользователи Сети не стали молчать и заступились за родную страну, напомнив американцам об Аляске.

«Техас отдадите истинным хозяевам — Мексике. Как и Флориду, Калифорнию и другие южные штаты. А вот Аляску придется вернуть России», — указал пользователь под ником Херсонский.

«Техас — исконно мексиканский. Хотя англосаксы всегда с удовольствием торговали краденным», — напомнил комментатор Иванов.

Ранее сообщалось, что американцы извинились за поведение Байдена и направили в российскую дипмиссию письма в поддержку дружественных отношений между странами. Некоторые российские политики посчитали, что в резкой критике президента США виноваты «болезнь и глупость», писала НСН.