Москалькова рассказала об отношении к вакцинации сотрудников аппарата омбудсмена

Москва, 30 марта. Вакцинация сегодня — самый надежный и доказанный способ снизить риск заражения коронавирусом. Об этом ФАН заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, прививочная кампания от COVID-19 в России постепенно набирает обороты.

«Разработаны и широко доступны три эффективные и безопасные отечественные вакцины, — заявила Татьяна Москалькова. — Совсем недавно прививку поставил президент Российской Федерации, на собственном примере развеяв страхи и предубеждения многих людей».

Уполномоченная по правам человека в РФ отметила текущие темпы вакцинации.

«Уже привились шесть миллионов россиян, но для выработки популяционного иммунитета необходимо, чтобы вакцину поставили не менее 70% населения», — привела данные омбудсмен.

Татьяна Москалькова также сообщила, как относятся к вакцинации сотрудники аппарата омбудсмена.

«Вакцинация — безусловно, добровольное решение. В аппарате уполномоченного уже многие сотрудники привились», — рассказала политический деятель.

В заключение омбудсмен выразила надежду, что пандемия закончится в обозримом будущем.

«Уверена, что сложная ситуация, связанная с ковидом, скоро закончится и мы снова сможем смело планировать путешествия и рабочие поездки, встречаться с друзьями, родными и близкими, проводить время вместе», — отметила Татьяна Москалькова.

Ранее Татьяна Москалькова выступила за введение COVID-паспортов. Уполномоченный по правам человека в России считает эту меру необходимой для эффективной борьбы с COVID-19. Тем не менее, она уточнила, что некоторым россиянам прививка противопоказана, и это обстоятельство должно учитываться.