Актер Сергей Жигунов пожаловался на кражу свадебных фотографий

Москва, 29 марта. Известный российский актер Сергей Жигунов заявил, что неизвестные украли у него фотографии с церемонии бракосочетания с журналисткой из Владивостока Викторией Ворожбит.

На днях стало известно, что главный «гардемарин» страны женился в третий раз. Его избранницей стала Виктория Ворожбит, которая внешне очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк. Церемония бракосочетания была тайной, но позднее Жигунов поделился в Instagram снимком с обручальным кольцом, а его избранница опубликовала в соцсетях нежный букет цветов.

Однако неприятный инцидент омрачил радостный для артиста день. Оказалось, что кто-то украл его свадебные фотографии и предлагал глянцевым журналам выкупить их.

«Фотографии, которые пришлось опубликовать, украли из нашей личной переписки», — пояснил Жигунов.

Поклонники поспешили успокоить любимого артиста. Они заверили Жигунова, что он как публичная фигура всегда в центре внимания, поэтому снимки с его супругой были на вес золота. И неудивительно, что кто-то не удержался и решил заработать на них.

«Вы уж определитесь! Хотите вы, чтобы о вашей личной жизни знали или нет», — посоветовал фолловер. «Плюньте на все и будьте выше. Вы же артист, ничего не скроешь из личной жизни», — добавил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что Виктория Ворожбит завела себе маленькую собачку.