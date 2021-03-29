МИД РФ отметил ухудшение гуманитарной ситуации в подконтрольных боевикам районах Сирии

Москва, 29 марта. МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации на территориях Сирии, неподконтрольных официальному Дамаску.

Официальную позицию ведомства по поводу ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) выразил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Дипломат отметил, что наиболее плачевная обстановка наблюдается именно в районах, подконтрольных сирийским вооруженным бандформированиям.

«Парадоксально, но факт: существенное ухудшение жизни населения Сирии наблюдается именно в течение последнего года, когда на земле удалось добиться значительного снижения насилия. Примечательно и то, что наиболее тяжелая обстановка складывается в неподконтрольных Дамаску районах», — отметили в МИД.

Гуманитарная помощь для мирных жителей тем временем попадает в руки боевиков, которые орудуют в Идлибской зоне деэскалации, а подконтрольные сирийским властям зоны подвергаются дискриминации со стороны гуманитарных фондов, которые обходят их вниманием.

Тем временем в подконтрольных Дамаску регионах бойцы сирийской армии изъяли большое количество оружия и боеприпасов, в том числе и американского производства. Рейд прошел в провинции Деръа.