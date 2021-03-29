Президент Пакистана заразился коронавирусом после вакцинации

Исламабад, 29 марта. Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию. Об этом политик написал в Twitter.

По его словам, он получил положительный тест на COVID-19, несмотря на первую дозу вакцины. Алви уточнил, что организм начинает вырабатывать антитела только после второй процедуры, которая должна была пройти через неделю.

«Пожалуйста, будьте осторожны», — написал президент Пакистана.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин вакцинировался от коронавируса.