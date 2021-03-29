Соловьев осудил западных дипломатов, наплевавших на жизни мирных жителей Донбасса

Москва, 29 марта. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев обличил дипломатов из США и Великобритании в двойных стандартах по отношению к гибели мирного населения Донбасса от рук ВСУ.

Украинские СМИ широко растиражировали новость о гибели четырех бойцов ВСУ в Донбассе. Посольства США и Великобритании тут же отреагировали на инцидент, а посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс отдельно подчеркнула, что гибель даже одного человека — это много, и обвинила в произошедшем Россию.

На лицемерное заявление британского посла обрушился с критикой журналист и телеведущий Владимир Соловьев. В эфире канала «Россия-1» он отметил, что западные дипломаты оголтело обвиняют Москву, но закрывают глаза на доказанные военные преступления ВСУ.

«А я не помню, хоть раз были такого рода сообщения по поводу гибели мирных людей в Донбассе? Нет. То есть гибель жителей Горловки, Луганска, Донецка, Макеевки — это не интересно. То есть гибелью мирных людей в ЛНР и ДНР эти граждане не опечалены. Видимо, там другие люди», — сказал Соловьев.

Донецкий историк и политолог Владимир Корнилов напомнил, что новость о гибели четырех украинских солдат совпала с гибелью донецкого пенсионера. Того застрелил украинский снайпер: пожилой мужчина скончался от пулевого ранения в голову. Корнилов отметил, что британские дипломаты не «строчат твитты» из-за его гибели.

«Вы о нем хоть раз вспомнили? Кто-то на Украине задался вопросом — почему погиб мирный житель? Какое-то посольство отреагировало на смерть этого мирного жителя?» — посетовал Корнилов.

Между тем бойцы ВСУ три раза за сутки открыли огонь по территории ДНР, о чем сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Кремль тем временем выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией на линии разграничения сил в ЛДНР. Как указало издание RT, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дальнейшие провокации в регионе могут привести к трагедии.