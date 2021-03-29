Никас Сафронов пообещал прописать актрису Орнеллу Мути в московской квартире

Москва, 29 марта. Звезда комедий «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный» Орнелла Мути может прописаться в столичной квартире Никаса Сафронова, чтобы получить гражданство России.

Известный российский художник Никас Сафронов сообщил, что пригласил свою итальянскую подругу Орнеллу Мути на день рождения. Он надеется, что артистка успеет оформить документы для въезда в РФ и появится на празднике 8 апреля.

«Недавно я созванивался с Орнеллой, она посетовала, что соскучилась по России», — поделился Сафронов в интервью изданию «Собеседник».

Никас любезно предложил гостье остановиться в его столичной квартире, где очень много комнат. Из окон открывается потрясающий вид на Кремль. Художник также пообещал, что пропишет Мути у себя, следовательно, она сможет подать документы на получение гражданства России. Сафронов добавил, что готов сделать это, не раздумывая, поскольку давно дружит с известной итальянкой.

Ранее сообщалось, что 9 марта Орнелла Мути отпраздновала 66-й день рождения. Актриса все реже появляется в кино и театре, она предпочитает путешествовать и заниматься бизнесом. У нее сеть ювелирных магазинов в крупнейших городах мира, в том числе в Москве и Милане.