Певица Лариса Долина завела аккаунт в Instagram

Москва, 29 марта. Королева джазовой музыки Лариса Долина сообщила поклонникам радостную новость — она завела собственный аккаунт в Instagram.

Первую запись в соцсети певица сделала около 5 часов назад. Она приветствовала своих подписчиков, число которых достигло почти 1000. Долина сделала 9 публикаций со студийными фото и бэкстейдж ток-шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

«Всем привет! Это настоящая Я! Я долго принимала решение о создании своего аккаунта в Инстаграм и по просьбам своей многочисленной армии поклонников я это сделала! Добро пожаловать», — написала вокалистка.

Поклонники завалили 65-летнюю Долину комментариями, назвав ее «красоткой», «лучшей артисткой». Фолловеры были очень рады, что певица стала членом Instagram-сообщества.

«Наконец-то мы дождались этого дня. Лариса Александровна, вы самая лучшая и неповторимая», — написала пользовательница. «Как здорово, что за вашим творчеством теперь можно наблюдать в соцсетях. Это прекрасная новость! Будем рады любым постам», — добавила еще одна подписчица.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина похудела на 21 кг. Артистка призналась, что для этого ей пришлось сесть на жесткую диету, она начала есть всего два раза в день. Последний прием пищи у вокалистки наступает не позже 15:00.