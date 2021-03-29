В Сети опровергли слова Кедми о распаде НАТО

Москва, 29 марта. Руководство Соединенных Штатов едва ли откажется от Североатлантического альянса и распустит блок, считают пользователи Сети.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что в случае военной угрозы удары Москвы придутся не только на опасные территории, но и на центры принятия решений, что, по мнению многих аналитиков, подразумевает атаки на Вашингтон и Брюссель. Израильский эксперт Яков Кедми в эфире Iton TV отметил, что целесообразность существования НАТО была поставлена под вопрос после слов президента РФ.

Пользователи Сети отреагировали на заявление Кедми, высказав иное мнение, передает «Экономика сегодня». По словам комментаторов, Вашингтон не будет распускать НАТО, так как при помощи блока США могут оказывать военное давление на РФ и влиять на политику Европы. Кроме того, членские взносы стран-участниц организации являются отличными финансовыми вливаниями в оборонно-промышленный комплекс Соединенных Штатов.

Вашингтон никогда не решится распустить Североатлантический альянс, ввиду чего блок может прекратить свое существование лишь в том случае, если Европа повысит свой уровень самостоятельности и станет независимой от политики Вашингтона, уверены пользователи. По их словам, это возможно, если ЕС все же создаст единую европейскую армию, взяв безопасность Евросоюза в свои руки без поддержки партнеров из-за океана.

Ранее Кедми рассказал, какие последствия ожидают украинского лидера Владимира Зеленского в случае попытки ВСУ развернуть наступление на Донбасс.