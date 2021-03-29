Размер детских пособий в Дагестане для отдельных семей вырастет вдвое

Махачкала, 29 марта. Правительство Дагестана установило величину прожиточного минимума для детей в регионе на 2021 год на уровне 10 757 рублей. Размер выплат на детей в возрасте от трех до семи лет в республике в отдельных случаях может вырасти более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.

«Установить величину прожиточного минимума в Республике Дагестан на 2021 год на душу населения — 10 628 рублей, для трудоспособного населения — 10 987 рублей, пенсионеров — 9 020 рублей, детей — 10 757 рублей», — говорится в тексте правительственного постановления.

Как сообщили ФАН в региональном Минтруде, в прошлом году прожиточный минимум для детей в Дагестане составлял 10 120 рублей, соответственно, малоимущие семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет получали ежемесячные выплаты в размере 50% от этого минимума, то есть почти 5 060 рублей на каждого ребенка.

Однако в первой половине марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер этого детского пособия теперь будет зависеть от доходов семьи и может достигать 75 или 100% от прожиточного минимума. Так, если среднедушевой доход семьи с учетом пособия в размере 50% от детского прожиточного минимума по региону не превысит прожиточный минимум на душу населения, то размер выплаты будет увеличен до 75% от прожиточного минимума. Если и в этом случае доходы семьи не превысят величину прожиточного минимума по региону, то ежемесячная выплата будет назначена в размере 100%.

Таким образом, отдельные семьи в Дагестане в 2021 году смогут рассчитывать на детские пособия в размере 10 757 рублей. Это в 2,1 раза больше, чем максимально возможный размер этого же пособия в республике в 2020 году.

Заявления на перерасчет детских пособий будут приниматься после 1 апреля. Размер выплаты планируется пересчитывать с 1 января каждого года.

Ранее ФАН сообщал, что точные размеры выплат на детей от трех до семи лет на текущий год в Дагестане станут известны после публикации постановления регионального правительства о величине прожиточного минимума. Именно от него зависит размер детского пособия.