Онлайн-кинотеатр Okko покажет церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире

Москва, 29 марта. Россияне смогут посмотреть церемонию вручения кинематографической премии «Оскар» в прямом эфире. Ее покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Okko, как сообщается в пресс-релизе, будет транслировать церемонию с 3:00 по московскому времени 26 апреля. Затем запись будет доступна подписчикам сервиса, а позже появится полуторачасовая версия.

«Мы уверены, что киноманы и ценители кинематографического искусства успели соскучиться по масштабным и красивым церемониям», — цитирует «Культуромания» генерального директора Okko Максима Евдокимова.

За главный приз — «Оскар» за лучший фильм — в этом году поборются следующие картины: «Земля кочевников», «Отец», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Звук металла», а также «Иуда и черный мессия».