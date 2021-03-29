Москва, 29 марта. Американские политики используют антироссийскую истерию, чтобы оправдать огромные затраты на борьбу с несуществующей «угрозой». Об этом заявил кандидат юридических наук Янис Юкша.

По его словам, все заявления США о так называемом «вмешательстве» являются пустыми и бездоказательными. Американские сенаторы и конгрессмены намерено раздувают миф о «российской угрозе», чтобы оправдать увеличивающиеся расходы на оборону, передает «Политика сегодня».

«США пытаются создать определенный информационный трафик, чтобы в головах у людей четко засела нужная мысль. Также нужно оправдать действия конгрессменов и сенаторов, которые тратят просто ошеломляющие средства на оборону. Те же самые американцы на голубом глазу признаются, что треть этих бюджетов используется «неэффективно», — пояснил Юкша.

Ранее журналисты Федерального агентства новостей провели собственное расследование, по итогам которого были установлены факты вмешательства представителей американских спецслужб и истеблишмента в президентские выборы, которые состоялись в США 2020 году. Полученные данные свидетельствуют о том, что Вашингтон использует миф о «российском вмешательстве» для отмывания бюджетных средств. Кроме того, ФАН удалось получить материалы переписки между сотрудниками ЦРУ и членами Национального фонда демократии (NED), которые подтверждают, что миф о «российском вмешательстве» был намеренно выдуман американскими ведомствами.