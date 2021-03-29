Глава Марий Эл завел аккаунт в Instagram

Йошкар-Ола, 29 марта. Официальный аккаунт в социальной сети Instagram появился у главы Марий Эл Александра Евстифеева. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Специалисты, работающие над аккаунтом высшего должностного лица республики, опубликовали первый пост, сообщает ИА «МедиаПоток». Они поприветствовали подписчиков и рассказали, для каких целей будет использоваться этот канал связи с гражданами Марий Эл.

«Дорогие земляки, рады приветствовать на аккаунте, который познакомит вас с работой главы Республики Марий Эл Александра Александровича Евстифеева. Здесь вы сможете найти актуальную информацию, связанную с работой нашего главы. Мы покажем то, чего вы не увидите по телевизору, не найдете в газетах и даже соцсетях», — написано под публикацией.

Ранее сообщалось, что власти Марий Эл намерены построить еще 120 квартир для сирот до конца января 2022 года.

НСН информировала, что экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет колонии за взятку.