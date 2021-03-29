Бывший глава Дагестана Васильев подал заявление на участие в праймериз в Твери

Тверь, 29 марта. Врио заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Васильев в Твери подал документы на участие в предварительном партийном голосовании по выборам в Госдуму.

Бывший глава Дагестана подал заявление на участие в праймериз по федеральному избирательному округу на территории региона. Васильев также провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Рудени, на которой обсуждались актуальные вопросы по региону.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, почему Запад вводит санкции против России.