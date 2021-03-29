Президент ЦАР наградил победителей футбольного турнира в Банги

Банги, 29 марта. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил финал футбольного турнира, посвященный грядущей инаугурации главы государства. Лидер страны лично наградил победителей и поздравил участников состязания.

«Большое спасибо национальному лидеру за то, что он откликнулся на наше приглашение и разделил момент народного ликования», — заявили центральноафриканские журналисты издания Centrafrique News в Facebook.

В статье отмечается, что проведенный турнир стал примером того, как налаживается мирная жизнь в ЦАР.

«Эта победа — не только ваша, но и всех центральноафриканцев, демократии. Народ сегодня празднует с вами», — обратились к президенту авторы публикации.

Фостен-Арканж Туадера принесет присягу в здании Национальной Ассамблеи во вторник, 30 марта. Организаторы церемонии предпримут беспрецедентные меры безопасности, в том числе против коронавируса.